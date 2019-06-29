5.5米「鹽巨人」現身！一見雙雕藝術季 七股鹽山開幕

2019-06-29 18:04

〔記者楊金城／台南報導〕七股察「鹽」「光」色，將軍賞「沙」雕，台南濱海地區夏季最夯的一見雙雕藝術季，今天在七股鹽山熱鬧開幕，展出沙雕、鹽雕，再加上光雕，很有看頭。

邁入第八年的一見雙雕藝術季，今年首創三雕主題在三展館，七股鹽山有「濱鹽歷險記」鹽雕展、台灣鹽博物館有「第三類接觸區」動態3D光雕秀、將軍馬沙溝3D彩繪村有「戲說英雄」沙雕展，展到7月31日。

2019一見雙雕由雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦、台鹽公司與皇尚文創公司合辦、台南市觀光旅遊局協辦，雲管處處長徐振能等人以「揭鹽儀式」，用風槍、刷子將鹽巴散開，露出「2019一見雙雕藝術季」主題字樣，象徵為活動揭開序幕。

徐振能說，七股鹽山「濱鹽歷險記」鹽雕展，展出「夢想的遷徙」、「海神波賽頓」、「冰原情誼」、「海馬守護將軍」、「海羅拉的夢想」、「飛越濱鹽」等9座作品，運用200噸粗鹽，其中最大一座高約5.5米、寬約6米的「鹽巨人」最為吸睛。

鹽博館「第三類接觸區」，塑造「外星人入侵」的動態3D光雕秀、「星際怪獸劫火車」、「火星炎龍」與「水星甲蟲」等15座唯妙唯肖作品。

馬沙溝3D彩繪村沙雕展，動用150噸沙子，推出「戲棚下」、「漁湧豐收」、「英雄排排站」、誰拍誰的「猴塞雷」等6座沙雕，遊客與沙雕互動拍最有趣。

在七股鹽山另創作「秋行軍蟲」仿鹽雕及「埃及斑蚊」沙雕作品，藉此教育民眾防疫觀念及重視環保衛生。

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