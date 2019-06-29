鄧麗君也來過！「北港座」風華再現 辦音樂會重溫當年

2019-06-29 20:52

〔記者廖淑玲／雲林報導〕你知道嗎？鄧麗君、楊麗花都來過這裡！

日治昭和年間落成的北港大復戲院，時稱「北港座」，是當時北港街上唯一的劇場建築，荒廢後歷經修復完成，今天啟用，下午及晚上舉辦2場音樂會，帶大家回復舊時光，重溫北港好日子。

1927年就啟用的北港座，一直是地方人士娛樂休閒的好地方，是當地重要的常民娛樂空間，1945年後改稱「大復戲院」，1964年、1966年歷經2次大改建，成為現代化的RC建築，民國2009年登錄為雲林縣歷史建築。

提供雲林縣府進行公眾使用20年的大復戲院屋主龔家4姊妹，包括大姊龔麗珠、二姊龔美滿、三姊龔美慈、四姊龔寶今天都到場，看著自家閒置27年的舊戲院重現人潮，4姊妹感動萬分，還特別上台和民歌歌手王瑞瑜、雲林縣長張麗善等人合唱。

電影看板藝師許明雄、許碧光父子及油畫家黃培村特別為北港座繪製復古電影看板，增添老戲院光采，更讓王瑞瑜感動不已，直說他唱歌唱了40幾年，頭一次看到自己被「畫」在戲院看板上，讓他覺得光榮又驕傲。

雲林縣府文化處長陳璧君說，歷經多年的保存推動，再加上文化部與縣府經費投入，特別感謝戲院所有權人龔氏家族，讓老戲院得以保存與重生，未來將多樣化經營，朝常民娛樂場域型態發展，今、明2天舉辦懷舊音樂會，邀請王瑞瑜等歌手獻唱，再現風華。

歌手林隆璇與兒子林亭翰創作的《北港小鎮》，今天也舉辦新歌MV首播，展現北港小鎮及雲林之美，更希望這首歌曲代代傳唱，林隆璇父子明天下午也將到北港表演。

北港遊客中心經理蔡享潤說，拜北港朝天宮之賜，北港發展極早又繁榮，全盛時期除了北港座，還有北港劇場、振興戲院、國賓戲院共4家戲院，布袋戲、歌仔戲還有今稱話劇的「新劇」演出不斷，連鄧麗君、歌仔戲天王楊麗花都曾在此演出，經濟活動相當興盛。

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