長榮空服員罷工落幕 航班最慢7月底全數恢復正常

2019-06-29 16:24

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園市空服員職業工會下午3點37分宣布接受昨日帶回來的6大方案，長榮航空發言人陳耀銘表示，如果能順利簽下團體協約，最慢7月底長榮航空所有航班都能恢復正常，每週飛航的航班數量也不會減少。至於工會答應方案後，之前針對工會提出各項告訴是否撤回，陳耀銘則說，這就要看接下來與工會就團體協約協商的狀況而定。

桃空職工經由會員同意的新版方案為：

第1，參與罷工行動會員給予不秋後算帳協議，並與桃園市空服員職業工會長榮分會簽訂和平協議。

第2，飛安服勤獎金短班含過夜班一趟來回300元、越洋航線來回一趟500元。

第3，BR198、BR108東京航線10月到3月共6個月開放過夜；BR716北京航線4月、6月到8月開放過夜。

第4，每月固定舉行勞資協商會議，每季固定舉行董事長或總經理會議，每半年檢討服務流程及班表規劃。

第5，人評會開放民選教官5名，輪值參與人評會議，並估1席陪審委員具發言表決權，另有1名現役空服員可陪同當事人。

第6，給予空服員職業工會理監事共11名（依實際人數為主）每年共25天會務假，會員代表大會由公司協助調整班表。

陳耀銘表示，剛剛公司內部針對航班調度已有討論，但因為機隊、人力需要盤點，空服員真的回來執勤後，班表也需要重新調整，還有航線恢復的規畫等，這都需要一點時間，但預計最慢7月底前，所有航班都能恢復正常，但若能提早當然是越快越好。

至於長榮航空之前因認為「勞工董事」訴求，依法不屬勞資爭議事項，對桃空職工提出非法罷工告訴，並請求非法罷工損害賠償，每日3400萬元；長榮航空替空姐向桃空職工領三寶遭拒，對桃空職工提出違反護照條例罪告訴等，是否會就此撤回；及18名罷工前就報到空服員，後來決定罷工不飛是否會記曠職等，後續將與桃空職工在簽團體協約協商時，一併討論。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法