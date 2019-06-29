拚了！反對重啟核四公投連署 彰化衝衝衝

2019-06-29 14:59

〔記者劉曉欣／彰化報導〕反對重啟核四，環保團體今天在彰化火車站展開連署作業，希望能在8月底前，連署書能夠超過30萬份，才能成案在2021年進行公民投票！

台灣環保聯盟副會長吳麗慧表示，今天在連署過程中，一再被問到「以核養綠」不是通過公投了，再來連署廢核四公投還有用嗎？所以必須花費更大的力氣來說明連署用意，也就是台灣禁不起核災的威脅，要實現非核家園第一步，就是不要讓核四能夠重啟。

吳麗惠說，目前「反對重啟核四公投連署」已經通過第一階段，正全力衝刺第二階段，今天在全國各地進行連署，因為公投與選舉已經脫鉤，只要連署在期限内達到門檻，此案將可2021年進行公投。

今天有多位環保志工到場向民眾說明廢核四的行動意義，彰化市長林世賢、縣議員黃盛祿也到場響應；黃盛祿強調，核災帶給人類是無法彌補的災難，台灣是島國，承受不起核災的風險，何況，核廢料何去何從，當核廢料都無解之際，就不該讓核四重啟，應該要用綠能來取代核能，才是未來台灣能源的正道。

環保志工張淑芬指出，很多人以為台灣能源主力是核能，事實上並不然，整個核電只佔總發電量的1成，這部分可以透過太陽能、風力發電等綠能來取代，台灣應該使用安全的綠電，而不是來重啟核四。

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