為台灣設計展暖身 屏東藝文推6666方案

2019-06-29 08:38

〔記者羅欣貞／屏東報導〕迎接2019台灣設計展在屏東，屏東縣政府文化處在暑假7月、8月接連規畫兒童狂歡節與青春藝術節，透過活動設計，帶給各年齡層藝術啟發與創造力，同時也推出表演節目6666方案。

屏縣文化處表示，所謂6666方案，是從6月6日下午6時起推出表演套票最低享6折優惠，開賣不到1個月，部份場次票房已達8成，目前持續售票中；演出節目包括西班牙Clownidoscopio劇團《旅行箱的秘密》、台灣親子音樂熱銷冠軍《LaLaLa愛唱歌》、紅鼻子馬戲團《ㄚㄧㄨㄟㄛ》、飛人集社劇團《初生》、山豬影像《毛神仔》等。

此外，還有原聲童聲合唱團與泰武古謠傳唱帶來的《玉山vs大武山的傳說》、以傳統家將文化紅到國際的鐵四帝《回‧神》、當代傳奇劇場《英雄武松》、種子舞團《找夏》及故事工廠《莊子兵法》等，內容精彩，更多節目資訊可上文化處官網及臉書粉絲頁查詢。

「2019 台灣設計展」由經濟部、屏東縣政府共同主辦，展期自10月5日至10月20日，展場規劃以1+3呈現，主展區為台糖縣民公園（原台糖紙漿廠），衛星展區包含屏東菸葉廠、勝利星村創意生活園區、屏東美術館。期待透過設計轉化屏東，加值屏東產業能量，也讓民眾重新認識屏東這個城市、感受屏東設計力量。

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