蘆竹南興水岸遊憩公園啟用 共融式設計吸睛

2019-06-28 22:28

［記者謝武雄／桃園報導］蘆竹區南興水岸遊憩公園今天舉行竣工啟用儀式，該公園耗資1億元，其中8000萬元用於土地徵收，公園設計摒棄早期罐頭式遊具，引進共融式設計，設置樹屋、人文廣場、森林小徑、遊戲沙坑、自行車道等，公園融入社區，成為南崁住宅密集區「都會中的綠洲」。

市長鄭文燦致詞時指出，南興水岸遊憩公園為市府進行南崁溪整治及建置自行車道會勘過程中，發現有綠地及水利用地皆未徵收，市府克服困難後進行徵收，並開闢為水景公園。為讓公園開闢為綠地能朝多目標使用，在取得居民共識後，考量將蘆竹區光明郵局旁綠地及人行道用地，變更為公園用地，目前進行都計變更作業中。

鄭文燦說，該公園設置共融式遊具設施，例如適合老人家遊玩的法式滾球、鋪設軟木墊的盪鞦韆、體健設施等，讓各年齡層都能使用，也符合適性發展、多元使用概念，未來也希望每個公園都有自己特色，這也是市府未來努力方向。

鄭文燦也提及，目前蘆竹區中正北路正進行捷運綠線工程，場站的周圍開發也同步推動，另外中正北交流道目前僅有北進、南出的半套交流道，市府也會和國工局合作，設置蘆興南路南進、北出匝道及涵洞，蘆興南路也會拓寬為20米道路，屆時可有效紓解南崁交流道擁擠的車潮。

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