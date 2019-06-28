公車上下刷卡獎勵臨時變卦 柯P要求一段票乘客才能抽

2019-06-28 20:29

〔記者林家宇、楊心慧／台北報導〕雙北公車上下車刷卡新制將在7月1日上路，交通局祭出鼓勵措施，至11月30日期間完成上下刷卡者即可獲得抽獎資格。台北市長柯文哲今日在交通會報上指出，二、三段票的乘客本來就需要刷卡兩次，不應在抽獎範圍內，交通局公共運輸處表示，抽獎活動會鎖定一段票乘客實施。

針對7月1日公車上下刷卡新制，柯文哲疑惑，抽獎活動是為了要鼓勵民眾上下都刷卡，但二、三段票的乘客本來就需要刷卡兩次，不應放入抽獎群體之中。

公運處大眾運輸科長張元榜受訪時說明，北市一段票公車路線佔56%、二段票路線44%，雙北的一段票乘客則有90％，原先抽獎的認定方式是依有無上下車刷卡區分，經市長指示且向電子票證業者確認可區分段次後，改為針對一段票乘客抽獎。

柯文哲還提到，公運處規劃宣導期至明年2月，7個月的時間實在太長，應該第二個月就正式上路，並再度拿出雙子星案當例子說，「5個月就很不爽了，你還花7個月。」

張元榜表示，7月1日新制上路後3個月起，會針對乘客上下車刷卡的行為分析檢討，也可能加碼推出抽獎活動進一步鼓勵乘客。

對此，北市議員吳沛憶表示，市府舉辦抽獎活動最大的目的，就是要建立讓民眾上下車都刷卡的觀念，跟使用幾段票沒有關係，既然先前市府已制訂遊戲規則且向市民廣為宣傳，就不應該因為市長的天外飛來一筆的想法，逕自更活動辦法，讓市民無從適從。

台北市議員許家蓓也認為，雖然抽獎活動並非重大市府政策，但市府向市民的公告、說明應有一致性，公告實行的東西朝令夕改，只會突顯柯文哲不尊重專業幕僚。

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