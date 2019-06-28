週六全台悶熱高溫上看36度！防午後雷陣雨

2019-06-28 22:13

〔即時新聞／綜合報導〕明（29）日全台感受還是悶熱，各地高溫普遍落在33至35度。大部分地區天氣「多雲到晴」、午後雷陣雨機率高，提醒大家外出攜帶雨具。

中央氣象局預報，「中南部及恆春半島」明天清晨至上午會有局部短暫陣雨或雷雨，「花東縱谷、大台北盆地、高雄近山區平地」有機會出現36度以上高溫，「山區」午後容易發生局部大雨，可能會有溪水暴漲、閃電雷擊等情形；請以上區域民眾特別留意。

天氣風險公司指出，炎熱天氣將持續到週日。而菲律賓東方今天生成一個熱帶性低氣壓，不排除有增強成為颱風的機會，目前看來路徑可能沿著太平洋高壓逐漸往西北方向移動，但會不會直接影響台灣，未來變數仍多，再持續觀察。

溫度方面，明天北部27至35度，中部26至35度，南部26至34度，東部26至34度；連江縣26至31度，金門縣27至32度，澎湖縣27至32度。

紫外線方面，明天宜花東、台南、高屏、連江、澎湖達「危險級」，其他地區為「過量級」。

空氣品質方面，明天竹苗以北風速較弱，擴散條件稍差，在光化作用及擴散條件影響下，午後臭氧濃度容易上升；而出現午後雷陣雨的地區，受降雨洗除影響，空氣品質較佳。北北基、桃竹苗為「普通」等級，局部地區短時間可能達「對敏感族群不健康」等級；其他地區為「良好」等級。馬祖容易有局部霧或低雲影響能見度，需特別留意。

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