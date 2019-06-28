長榮空服罷工》罷工首日18位空服員被記曠職 工會籲撤除

2019-06-28 18:14

〔記者周敏鴻／桃園報導〕長榮航空空服員罷工首日，有18位空服員，依循工會指示，未登上上海、香港、大阪航班，準時於當天下午4點拒絕服勤並配合罷工，被資方處以曠職1日，工會幹部說，資方違法，應撤除18位空服員的懲處。

工會幹部說，空服員們自當天下午4點起，得合法拒絕提供勞務，卻被資方處以曠職1日懲處，資方已經明顯違反勞動相關法令與工會法。

工會將協助會員填寫勞資爭議調解申請書，並前往桃園市政府申請勞資爭議調解，工會幹部強調，呼籲資方尊重工會會員的合法罷工權益，撤除對18位空服員的曠職懲處。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法