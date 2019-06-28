醫病》中醫逆轉可能全盲的虹彩炎 新手媽視野好轉

2019-06-28 16:42

〔記者王俊忠／台南報導〕名主持人于美人之子因虹彩炎引發一眼全盲，經過針灸治療後奇蹟似的看到光線。台南市立醫院醫師指出，虹彩炎是一種不明原因引起的自體免疫疾病，除了虹彩炎外，睫狀體、葡萄球膜、視網膜也會發炎，但以虹彩發炎機會最高，常見眼睛紅、痛、飛蚊、視力模糊狀況，久而久之會引發白內障與青光眼，虹彩炎在治療過程中易引起眼壓過高，造成視神經萎縮甚至有全盲的遺憾。

32歲新手媽媽蔡小姐因懷孕期間長期睡不好，加上產後半夜要餵奶，持續睡眠不足，不斷出現牙齦腫大及嘴破，且眼睛紅與眼眶周圍腫痛，甚至到有視力模糊情形。蔡女到眼科檢查發現罹患急性虹彩炎，眼壓一度飆高到34mmHg、視野降低到91%，雖然經過緊急治療，減輕眼紅與眼眶痛，但眼壓仍然降不下來。

蔡女求診台南市立醫院中醫師郭祐睿，就診時蔡女眼壓是28mmHg，她深怕自己視力越來越差、無法看小寶貝長大。郭醫師研判需先清降虛火、配合針灸刺激眼部穴道，經過近半年治療，蔡女不必再使用類固醇藥水，眼壓也降到正常值，甚至被判定萎縮後無法再生的視神經也得到恢復，視野提高到96%，如今可以安心的看小寶貝快樂長大。

大部分民眾認為眼睛不好要「補目瞅」，郭祐睿提醒，虹彩炎患者「千萬不能補」，因為虹彩炎跟發炎體質息息相關，不只可能是虛火引起，也常跟肝火上炎或肺經風熱有關，發生虹彩炎時應使用清熱解毒方法，不可補養。

郭醫師說明，自體免疫的疾病，攻擊眼睛機會很大，平常要做定期檢查，不可掉以輕心，配合中西醫師治療，才能永保光明。他建議虹彩炎患者平日可使用「清目雙花飲」來預防，配方與作法如下：材料：菊花2錢、金銀花2錢、甘草1錢，以500CC的水煮沸後，轉成小火，煮約5分鐘，放溫即可飲用，其功效具有清熱、降火、明目等作用，可以緩解眼紅腫疼痛。

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