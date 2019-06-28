快來自我檢查腕隧道症候群！醫師：患者正確戴副木6成可痊癒

2019-06-28 13:39

〔記者歐素美／台中報導〕你經常甩手改善手部酸麻症狀嗎？當心已罹患腕隧道症候群！台中慈濟醫院復健科醫師李信賢表示，是否罹患腕隧道症候群，透過雙手手背在胸前貼舉1分鐘，若手指出現麻木或刺痛，就可能罹患腕隧道症候群，不一定要手術治療，只要正確配戴副木，約6成患者3個月內即可痊癒。

台中慈濟醫院復健科醫師李信賢表示，腕隧道症候群自我檢查方式，是運用法倫氏檢查（Phalen test）理學方法，雙手手指朝下與手臂呈90度，兩手背互靠持續1分鐘，若手指出現麻木或刺痛，就可能罹患腕隧道症候群。他表示，通常病人手部感覺會變遲鈍，尤其大拇指、食指、中指與無名指，嚴重時手部肌肉會出現魚際肌萎縮，手握力會變差。

他表示，50歲陳姓女子因擔任洗碗工，每天從早到晚洗刷鍋盤，又迷上手機追劇，有天騎機車突然發現催油門時右手手指麻木，睡覺時也會因手麻而醒來，拿東西時常抓不住而掉落，深覺不對勁，卻諱疾忌醫，直到左手也出現症狀，才到醫院求助。

李信賢問診發現陳女經常甩手緩解症狀，因常甩手是腕隧道症候群病人共同特徵。手麻原因包括腦部病灶、頸部脊髓病灶、頸椎神經根病變、周邊神經受壓迫、周邊神經受傷，其中，腕隧道症候群即屬於周邊神經受壓迫，好發於工人、家庭主婦和手機玩家，患者大多手腕活動量大、手需長期抓握東西，因手腕過度彎曲、屈背或用力抓握都會增加腕隧道壓力，時間一久神經就會受傷。

李信賢依陳女手腕結構，訂製一雙手腕副木，供陳女在夜間配戴，2週後回診，陳女驚訝表示「醫師，好神奇，我的手不麻了」！

李信賢說，夜間配戴副木是目前醫療文獻推薦的首選治療方式，因手腕副木將手腕固定在正中央，使正中神經承受壓力最小，就能讓神經自行修復，約有6成患者3個月內會痊癒。

李信賢並提醒腕隧道症候群患者，應減少手腕使用量，避免長時間抓握東西。除配戴手腕副木，口服類固醇與局部類固醇注射能有效改善症狀，也可選用超音波與雷射進行物理治療，最新研究顯示，體外震波治療也是不錯的選擇。強調腕隧道治療要趁早，保守療法效果不彰時，手術切開橫腕韌是最終的治療方法。

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