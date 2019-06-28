動保處追兇！騎士拖死米克斯 地上血痕長達1.1公里

2019-06-28 11:19

〔記者歐素美／台中報導〕可惡！一名男子騎機車疑似以繩索綁住1隻流浪犬米克斯，沿台中市大安區南埔里南庄海堤拖行，致米克斯不治死亡，台中市動物保護防疫處獲報前往，發現米克斯被拖行致死，地面血痕長達1.1公里，經調閱監視器，目前正透過警方追查嫌犯，將依動物保護法處以2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上、200萬元以下罰款。

台中市動物保護防疫處表示，今年4月11日接獲通報大安區有一位民眾騎機車拖行一隻流浪犬，造成犬隻死亡，動保人員到場時發現，黑黃相間的米克斯已死亡，地上留下長達1.1公里的血痕，米克斯頭部、腹部、四肢大片皮膚潰爛，傷口深可見骨，嘴巴微張，雙眼圓睜，死不瞑目。

動保處將米克斯遺體送中興大學解剖化驗，判定該隻米克斯是因拖行致死，動保人員很生氣，鍥而不捨調閱沿途監視器，初步掌握犯行人騎機車拖行犬隻的畫面，但因畫面無法清楚拍到機車車牌，目前已請大甲分局配合調查，以擴大調閱其他路口監視器，追查兇嫌。

動保處表示，民眾拖行虐待犬隻致死，已觸犯動物保護法，將面臨2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上、200萬元以下罰款。

日前有網友將流浪犬米克斯受虐死亡的照片po上臉書社團「我愛大甲2」，網友看了不忍，怒斥「這些人真的病了」，「可憐的孩子，生前不知道受了多大的痛苦」。

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