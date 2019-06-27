神明難民營？ 柯文哲擬將社子島11廟併成大廟 居民怒了

2019-06-27 23:12

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府將開發社子島，該地區11間不具文資價值又沒土地產權的廟宇，市府將把「小廟併成大廟」，讓所有神明同居新廟。台北市民政局長藍世聰強調，「這是市長美意」。但當地居民則無法接受，認為把陰廟、陽廟的神明全部集中搞得像難民營一樣，完全不尊重民間信仰。

據當地人士表示，聽聞市府打算將社子島大大小小的廟宇，無論陰廟或陽廟皆整併成一個大型廟宇，但這樣安排讓人傻眼，根本毫無文化概念，完全不尊重宗教信仰！

社子島自救會發言人李華萍指出，當地居民極力反對將廟宇整併，市府也從未協商過這件事，「神明都在打架了！怎會想整併在一起？這是很瞎的事。」土生土長的在地議員陳慈慧表示，市府可規劃在未來設置原地保留宗教區域，將公廟私地部份兩、三間整併，但不能將神明搞得跟集中營或難民營一樣，通通整併在一起。

民政局長藍世聰表示，社子島廟宇未來開發案的處理方式，若具有文資價格，市府會找地方安置，看要就地保留還是要異地保留，若無文資價值、土地產權也非該廟宇所有，會視當地信仰或重要性，看是否安置在公園，目前調查扣除一定要保存的廟宇外，大概有11家無文資價值、無土地產權的廟宇面臨安置問題。

記者詢問柯市府是否打算將廟宇整併在一起？藍世聰坦言，這是市府的期待，畢竟這麼多廟也不夠地方安置，認為將這11家廟弄在一起合併，把小廟都整併成大廟，除解決空間不足的問題，還能有規模，也會有更多信眾，且廟宇沒土地產權一定得拆遷，需自籌拆遷經費，政府無法幫忙籌錢，但若合併的話市府或許多少可分攤，也能減少經費。

至於11家廟有陰廟又有陽廟，弄在一起恐有問題，藍世聰說，必須尊重傳統習俗，也會詢問民俗專家、老師意見，或許可以能夠陰、陽兩種分開擺放。追問「把小廟都併成大廟」的想法是誰提議？藍世聰解釋，當初討論社子島安置就發現廟宇太多的問題，所以柯市長就說看能不能把廟都弄在一起，「這是市長的美意啦！」

當地居民質疑，合併成大廟，未來進行「夜弄土地公」，路線恐被破壞。藍世聰坦言，拆遷安置後路線一定會不一樣，但會居民溝通，他認為習俗活動很重要，路線怎麼走都可溝通，活動能夠保留下來較重要。

福安里里長謝文加表示，11間廟包含祭拜孤魂陰廟的萬善堂、百福宮、許英媽、靈威廟等，其他還有土地公廟，居民反對整併成大廟，現在市府都不敢和居民講，「柯文哲說要聽民意根本都沒有！這不知道是什麼市府，為了開發為所欲為，不聽民意！」

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