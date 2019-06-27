離譜！ 墾丁水車業者竟闖保護區營業攬客

2019-06-27 23:05

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕暑假在這週末展開，炎熱天氣正適合到墾丁戲水，卻有水上活動業者囂張進入後壁湖生態保護區攬客，不僅破壞生態，還可能傷及浮潛及戲水遊客，目擊民眾拍照痛批離譜。墾丁國家公園管理處也提醒，當地已經列為生態保護區，這樣的行為除了水車教練可能撤照開罰，遊客違規搭乘同樣得吃上3000元罰單。

暑假墾丁水上活動深受歡迎，南灣周邊更是熱門區域，但有少數業者為了讓遊客體驗新鮮刺激，會進入未許可區域或進行危險動作。有民眾日前拍下水上活動業者違規進入生態保護區內攬客做生意，甚至快將水上摩托車騎到岸上，氣得拍照片向墾管處投訴。

「不要再違法讓全墾丁揹黑鍋！」投訴民眾小岩說，墾丁地區近幾個月人潮明顯回升，沒想到又看到業者走法律邊緣，進入保護區範圍內營業攬客，就算一時沒有被執法單位發現裁罰，但這類負面行為習以為常，很快就會成為酸民們攻擊目標，再次害慘墾丁觀光。

墾管處遊憩課說，透過檢舉照片比對，業者坦承不知道照片中核三廠進水口周邊，「四通（墾丁國家公園第四次通盤檢討）」已經列為生態保護區，強調未來絕不會再進入周邊區域營業，也會互相體醒同業注意；保七總隊第八大隊也強調將加強巡查，保護生態保護區環境。

墾管處：教練可撤照開罰 遊客可罰3000元

墾管處遊憩課課長蔡豊富指出，原來的後壁湖保護示範區就不允許水上活動進入，「四通」後範圍擴大到周邊進水口附近，部分業者尚不了解保護區實際範圍，暑假期間將加強宣導，也呼籲遊客到訪墾丁戲水時，注意違規行為及區域，否則「國家公園法」對業者及遊客都將裁罰。

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