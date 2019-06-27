林口長庚 全台灣第一家獲七級電子病歷認證

2019-06-27 22:28

〔記者吳亮儀／台北報導〕林口長庚醫院今天宣布，通過「HIMSS EMRAM」七級電子病歷國際認證機構，成為全台灣第一家獲得此認證之醫療機構。院方表示，這證明長庚醫院在醫療資訊化建設與國際標準接軌、醫院資訊與醫療作業的相輔相成，在醫療照護流程中，以資訊協助病人就醫安全，提供病人更為安全的就醫環境，引領台灣電子病歷發展。

HIMSS是美國醫療資訊與管理系統學會簡稱，建於1961年，總部位於美國芝加哥，是一家全球性非營利性組織，通過資訊技術以提高醫療水準。HIMSS Analytics則是隸屬於HIMSS的附屬組織，主要負責依據HIMSS的多套評價標準，對全球醫療機構資訊化建設和應用水準進行評價，推動資訊技術的應用，提升患者安全和醫療服務品質。

HIMSS Analytics對醫療機構的資訊化建設評價分為0到7共八個等級，HIMSS EMRAM七級為其中最高等級評價，醫療機構須在無紙化、資訊安全、醫療資訊閉環管理、醫療智能化管理、臨床決策支援系統均達到最高水平。

HIMSS Analytics評審專家在6月25至27日親自到林口長庚醫院進行HIMSS EMRAM七級現場評審。評審專家成員包括HIMSS Analytics全球副總裁John Daniels、HIMSS全球副總裁兼大中華區執行總裁劉繼蘭、天津泰達國際心血管病醫院副院長董軍。

在為期三天的評審過程中，評審專家聽取彙報、查看資料、調查訪談、實地訪視等方式對醫院系統建設和應用情況進行了全面評估，確認林口長庚醫院達到HIMSS EMRAM七級要求。

HIMSS Analytics全球副總裁John Daniels表示，肯定林口長庚醫院在資訊化建設方面取得的成就，長庚醫院建立了完整的藥品閉環，使得用藥全流程可追蹤。

從護理評估、系統自動算分、推薦護理措施到自動生成護理任務清單，整個流程有效地支撐了護理的臨床工作；急診護士修改分診別級別後，系統要求填寫原因，做到了原因可追溯、可分析。急診搶救實現了即時的文書線上記錄，保證了患者搶救資訊的及時同步，提高了臨床工作效率。

林口長庚醫院院長程文俊說，未來仍將秉持創辦人「追根究底、止於至善」的精神，朝建置完善的醫療資訊系統，連結醫療品質管制，持續為病人提供更優質的醫療服務。

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