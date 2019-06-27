桃園蓮花季6月29日~8月25日觀音登場 週週都有活動

2019-06-27 23:01

［記者謝武雄／桃園報導］桃園蓮花季活動將於本週六至8月25日於觀音盛大舉行，今年蓮花季活動除賞蓮、採蓮藕及大啖蓮花餐外，週週都有精彩活動，活動期間還提供定時導覽、農事體驗DIY、蓮花季夏令營及一日遊活動、蓮塘生態導覽等，詳情可洽可上桃園蓮花季官網（http://2019taoyuanlotus.com.tw）查詢。

市府農業局在文化局大廳舉行「2019桃園蓮花季」記者會，副市長李憲明致詞時指出，蓮花季活動已經邁入21年，今年蓮花季主會場仍然設在新華路一段、金華路口旁農地，週六開幕當天有兒童劇團表演，還有蓮花手工皂DIY體驗，免費蓮子湯兌換、限量300份，另當天在活動現場至粉絲專業按讚，還可兌換蓮花自拍棒、限量200份，歡迎民眾全家一起來賞蓮。

農業局長郭承泉表示，桃園蓮花季除有各式農業體驗、四大伴手禮、IG美圖徵選活動，以及套裝或一日遊行程外，另外活動期間每週都有各式活動，包含桃園西瓜節瓜王爭霸戰、蓮香廚藝美食饗宴、好客音浪演唱會、山海共舞戀花季、心蓮心單身聯誼派對、親子寫生嘉年華、紙風車台灣鄉村卡車藝術工程、花語音樂饗宴等精彩系列活動，歡迎大家今夏來觀音賞蓮、品蓮、遊桃園。

好客音浪演唱會於7月13日晚上6點至9點在主會場演出，邀請陳昇＆新寶島康樂隊、黃珮舒、蕭迦勒、聖代、熱血化碧濤、拉丁樂團、張芸京、吉那罐子等知名藝人或團體演出，現場還有摸彩活動，獎品有光陽電動機車、60吋電視、小折腳踏車等大獎。

蓮塘生態導覽於7月20、21日，8月1、2、17、18日等6天舉行，由專業導覽引導了解各種生態，結束後還發放紀念伴手禮。

另每週六、日提供免費接駁車，發車時間上午9點到下午6點，整點發車、每小時一班車，接駁車採循環路線，從蓮花季主會場出發，經荷馨蓮園、蓮荷園休閒農場、金湖岸農場、新坡農會、青林農場、大田蓮花園，最後回到主會場，全長約12公里，乘車時間約45分鐘，民眾可多加利用。

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