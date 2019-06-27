防治秋行軍蟲 台東燒稻草政策喊卡

2019-06-27 15:41

［記者王秀亭／台東報導］台東縣政府基於防治秋行軍蟲，從21日至30日有條件開放有疫情的稻農以申請核准方式燃燒稻草，卻在今天緊急喊卡，台東縣環保局副局長陳炳伸表示，農委會動植物防疫檢疫局認為防疫已進入強制施藥階段，且水稻田尚未發現秋行軍蟲危害，環保局配合中央防疫階段策略，即日起不再受理申請案件。

縣府不再有條件開放燒稻草

秋行軍蟲入侵鹿野玉米田，台東縣政府憂心疫情在台東縱谷二期稻作蔓延，農業處、環保局啟動緊急措施，同意農民事先經申請、核准，可在6月21至30日中午12時到下午3時燃燒稻草，21日開放後，環保局稽查人員配合空拍機，記錄下未經申請的違規燃燒稻草者。

陳炳伸說，農委會防檢局與學者專家研商決定，秋行軍蟲防治進入第二階段緊急施藥防治作為，不再以焚燒或掩埋方式處理，加上迄今尚未發現水稻遭秋行軍蟲危害，若同意開放燃燒稻草，恐有非焚燒寄主植物之嫌，不符空氣汙染防制法第九十條規定。

台東縣環保局接獲環保署公文後，配合中央防疫階段策略，自即日起不再受理防治秋行軍蟲的露天燃燒農地植物申請案件，亦不得再焚燒稻草，有防疫需求者應盡速向防疫單位尋求其它防疫模式，違者依空氣汙染防制法可罰1200元至10萬元罰緩。

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