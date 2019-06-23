秋行軍蟲疫情嚴重！蔡英文：中央地方攜手防治

2019-06-23 19:08

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕總統蔡英文23日下午前往嘉義縣六腳鄉蒜頭段視察玉米田遭秋行軍蟲害防疫作為，當場指示中央與地方攜手防治秋行軍蟲，將對農業的衝擊降到最低。

蔡英文由縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘等人陪同視察，縣府農業處長許彰敏簡報指出，截至6月22日止，嘉義縣有六腳、東石、義竹、布袋和鹿草等5個鄉鎮發現15例受害田區，面積5.55公頃，都已完成防疫處置。

許彰敏表示，第一階段包括拉設警戒線、植株刈除、挖掘3米深坑洞、植株填入坑洞中、撒布烏肥、在坑洞中烏肥上灑水、土方回填及全區噴藥防治處理，面積1.227公頃，部分田間則採焚燒處理法，18日起防疫進入第二階段，包括全區噴藥及懸掛性費洛蒙誘集器，面積4.324公頃。

翁章梁說，6月發現秋行軍蟲案例後，縣府立即配合中央成立應變小組，第一時間就到受害農田當面與農民溝通、說明，就是怕幼蟲變成蛹及成蟲後，疫情會擴散、壓不住，目前在東石已發現成蟲，防疫已從第一階段、第二階段即將進入第三階段的自主管理。

小英總統表示，秋行軍蟲從一開始發現後，農委會就採取敏捷的態度結合地方成立應變機制，鼓勵大眾一起發掘及通報；她要再次呼籲大家一定要同心一致，共同面對問題，提供農民最大的協助，地方應準備人力和資材，讓辛若的農民不要受到太大的損失，農損部分農委會將針對玉米收成部分提供補償，防疫措施應持續下去，一定要將秋行軍蟲在台灣的危害降至最小。

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