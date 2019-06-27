城市科大創業研習社 學賺700億黑金商機

2019-06-27 13:49

〔記者林曉雲／台北報導〕台北城市科技大學企管系成立「創業研習社」，邀請業師為學生注入「煉金術」，今年聚焦咖啡專業學習，社長蕭秀美過去有餐廳工讀經驗，很喜歡飲料類商品，這一年藉著社團課程，從認識咖啡豆起源，到手沖一杯風味絕佳咖啡，學習定價策略、行銷策略，她表示，咖啡黑金有700億商機，她對未來創業路具有信心。

根據行政院主計處統計，30歲是創業主力族群，想當自己的老闆，看準台灣一年咖啡商機達到700億元，超商每年賣出上億杯咖啡，不少年輕族群選擇咖啡產業做創業的第一哩路。

城市科大企管系主任陳相如表示，不管學生未來想切入哪一個創業市場，咖啡產業或其他，都必須要累積紮實的「創業心法」，這一年內常邀請創業專業或業師到「創業研習社」，建構學生創業的架構，精準分析關於商品規劃、品牌塑造、財務評估等各項專業知識，傳授給學生豐富專業技能，將心中的創業種子，實際化成自己的事業。

企管系大二學生蕭秀美，目前擔任「創業研習社」的社長，她表示，跟著咖啡教育專家柯立夫老師學習，了解咖啡豆產地特色風味，非洲、中南美洲的咖啡豆有些是果香，有些綻放花香，讓她覺得很有趣，最近市場時興手沖咖啡，她也學會手沖咖啡，磨豆、調水的溫度、沖的技巧等都難不倒她，但也發現品嘗一杯溫潤香醇的咖啡，要花費不少功夫。

來自「創業研習社」的企管系學生蔡建志，從高中時期就想創業，不想當一般的上班族，他表示，了解咖啡只是創業的第一步，經由業師教授咖啡的定價、行銷策略與開店成本估算等，給他更多創業的基礎，目前他想結合咖啡與新創科技，為自己贏得人生第一桶金。

「創業研習社」擔任總務的企管系學生詹庭豪表示，研習社在新學年開學後，將辦理一場試喝會，邀請全校師長一起品嘗他們這一年來的學習成果。

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