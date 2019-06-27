南投「樹木銀行」公園化 趕在明年春節前完工

2019-06-27 13:59

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣唯一的「樹木銀行」，近來縣府積極大興土木，將轉型為「苗圃生態休閒公園」，使得遊憩內容更加豐富、多元，不過，礙於天候陰晴不定，工程進度大受影響，已確定無法如期在10月竣工，但縣府並不氣餒，將努力趕在明年農曆春節前完工。

位於名間鄉的「樹木銀行」，占地面積約2.5公頃，於2005年啟用迄今，包括南投縣議會、南投縣警察局等辦公大樓，當初在興建時，原本預定地上的路樹，也都暫時移植到樹木銀行，避免公共工程扼殺老樹生機，便是該銀行創設的旨意，同時兼負苗木培育及提供民眾申請種植的平台功能。

縣府農業處指出，苗圃生態休閒公園工程所須約經費2000多萬元，目前規劃內容包括草坪廣場區、步道、涼亭、生態池及親子遊憩區等，不但原先收容老樹的功用不受影響，屆時完工後，還可望成為地方新的地標，並與緊鄰的縣府唯一生產單位「肉品市場豬樂園」，形成觀光網絡，達到帶動地方經濟及產業發展的目的。

除此，農業處表示，老樹是珍貴的自然資產、公共財，遂於多年前訂定「南投縣樹木保育自治條例」，明文規範珍貴老樹須具備3項標準，一是胸徑必須1.5五公尺以上或胸圍4.7公尺以上，第二樹齡100年以上，再者是特殊或具有區域代表性，如瀕臨絕種的台灣特有種「水社柳」便是重要的代表性植物。

6年前，縣內列管老樹尚有118棵，包括牛樟、水社柳、茄苳、樟樹、楓香、芒果、龍眼、台灣梭羅、肖楠等樹種，如今因病蟲害、氣候與棲地變化，以及人為不當建築與開發等3大因素，陸續有20棵老樹失去生命，目前只剩98棵，更凸顯老樹保護的重要性，值得大家共同努力。

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