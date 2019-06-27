臺華輪垂垂老矣 澎縣府：年中可望發包建造、2022年交船

2019-06-27 11:48

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕航行高雄與澎湖近30年的臺華輪，每次進出港都黑煙瀰漫，已顯疲態，澎湖縣民期盼新臺華輪能盡速定案建造，早日讓臺華輪能功成身退，並給澎湖人一條安全平穩回家的藍色公路；澎湖縣政府表示，年中可望發包建造，2022年交船。

臺華輪肩負澎湖與台灣本島的海運重任，經歷29年的營運，近年航速降至15、16節，船舶老舊及降速航行，馬公至高雄航行一趟需4個多小時，雖然歷經13年、2任縣長倡議改建，但卡在經費及改朝換代政策改變等種種因素，新臺華輪案始終處在「只聞樓梯響、不見人下來」的階段，成為歷屆澎湖選舉各方攻防的主要議題。

澎湖縣政府旅遊處表示，新船建造將於今年中完成統包建造簽約，約需30個月，加上交船後試營運，新船首航營運期預估需32個月。採單胴體鋼船、船長136米、船寬18.5米、1萬噸、載重噸1250噸、載運數720人、最高航速27節、經濟航速12至26節、柴油電力推進系統、可載轎車84輛、摩托車44部、自行車20部、標準10呎貨櫃32只、兼載高層大客車、大貨車。

由於新臺華輪建造費用約17.3億，與中央補助款仍有一段差距，澎湖縣長賴峰偉日前在行政院長蘇貞昌到訪時，爭取中央加碼補助，獲得蘇揆同意再加碼補助5億元，新臺華輪採單胴體，抗浪性佳，陣風9級仍可航行，高雄馬公航程約3小時，每年虧損可控制在1000萬內。

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