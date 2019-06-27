女性注意！ 最新研究顯示 早睡早起有較低乳癌風險

2019-06-27 11:50

〔即時新聞／綜合報導〕衛服部最近公布的統計顯示，女性乳癌在癌症中有第三高的死亡率，因此平時的預防及檢查，對女性健康來說是很重要的。而根據《英國醫學期刊》的最新研究指出，有早睡早起習慣的女性，相較於熬夜的女性，擁有較低罹患乳癌的風險。

根據《CNN》報導，週三（26日）在期刊《英國醫學期刊 》發表的一項研究指出，有熬夜習慣的女性，罹患乳癌的比率是有早起習慣女性的兩倍，研究所描述，在100位罹患乳癌的女性中，女性中有早起習慣跟熬夜習慣的比例，約是1比2。研究也發現，每晚平均睡眠時間超過7至8小時，罹患乳癌的風險略有增加，並且失眠也和罹患有點關係。

報告指出，研究是採用兩個大型數據庫共40萬名女性的資料，分別是英國生物銀行研究的18萬筆女性資料，加上乳癌協會聯盟研究的22萬筆女性資料，其中包含研究對象的作息習慣。

倫敦帝國理工學院、臨床研究員吉爾博士（Dr. Dipender Gill）表示，該研究是一項對癌症研究有益的進展，研究結果再次強化了，睡眠行為與負面健康的因素有關聯性。但吉爾也補充說，該研究並未闡明睡眠習慣影響乳癌風險增加的過程，在這種情況下，改善睡眠模式並不一定能降低患乳癌的風險。他說，在人類完全理解睡眠模式對健康的影響之前，還有很長一段路要走。

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