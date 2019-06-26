台南東區「新地王」每坪近百萬 台中建商搶到手

2019-06-26 20:50

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南不是「老又窮」！市政府今（26）日一口氣標出18標土地，分屬5處開發區，其中最受國內房產界關注，位東區的平實重劃區商業區土地，面積約3657坪，標售底價每坪約85.6萬元，由台中旌旗開發建設公司以每坪98.8萬得標，總價共36億餘元，成為這次公開標售「地王」！

台南市地政局說，因該土地屬商業區，可望與目前南紡購物中心2期開發案會有觀光旅館及購物商場，以及與南紡購物中心1期及2期串聯，將造就出東台南具指標性的現代化商業地帶。

地政局表示，平實重劃區帶動區域經濟發展外，原本平實營區內既有的581株大樹完整保留，植栽保留比例約92％，因而獲得「都市之肺」美名，未來結合輕軌建設共構核心發展軸，讓民眾對台南進步有感。

這次標售土地，分別在安南區九份子市地重劃區、東區平實營區市地重劃區、佳里區佳里國小市地重劃區、永康區砲校開發第1期、東區德高區段徵收區。

除了平實重劃區之外，永康砲校第1期生活服務專用區土地有3筆土地，面積共約1萬1946坪，標售底價每坪約40.3萬元起，3筆均由合聯公司標得，總價56億餘元。

而九份子重劃區為南市第1個低碳示範社區，共有10標土地最多筆，其中最高得標金額，面積約1052坪，由豐暘投資公司以每坪24.88萬元得標，總價共2億6千萬餘元。

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