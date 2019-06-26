鳥看到彩虹橋「會躲開」？ 捷運環狀線環評論戰結果是…

2019-06-26 20:41

〔記者劉力仁／台北報導〕看到彩虹橋，鳥會不會躲開？環評有論戰。

環保署今天傍晚審查「台北捷運環狀線第四次環境影響差異分析報告」，主要是大坪林、頭前庄、新北產業園區站變更轉乘方式設計，但環評委員對於開發單位將跨越新店溪路段設計為彩虹橋，指出鳥會辨識顏色，不會撞上去，可避免鳥擊，但環評委員認為人非鳥，怎知鳥的感覺，此一說法「啼笑皆非」，要求提出學理依據。

台北市捷運站委託台灣世曦顧問公司規劃環狀線，決定以黃色為基調，各站再以黃色、綠色、藍色、灰色、紫色、棕色、橘色、銀白色、淡綠水、淡藍色、淡紫色、銀灰色等等塗裝，增加整體視覺感。

世曦顧問公司說，傳統捷運高架橋墩都為灰色水泥色，規劃環狀線之時，特別邀請建築師、藝術家、學者共同討論後，決定以繽紛顏色設計，一方面打造亮點、地標，人看到心情也會好一點，對飛鳥也有好處，牠們會辨識顏色，不會撞上去，減少鳥擊。

環評委員在環差初審的時候，看到顧問公司的說法，好奇「人不是鳥，怎麼知道鳥類可明確辨識並退讓，不會撞到彩虹橋」？要求北市捷運局提出學理依據。

台北市捷運局特別引用2006年8月《科學人》雜誌「察顏觀色，鳥類更勝一籌」解釋鳥類的色覺使用了4種錐細胞，人類只用了2種錐細胞，鳥類可以看見我們無法想像的顏色；2018年10月貓頭鷹出版社《鳥的感官；當一隻鳥是什麼感覺》，指出小麻雀視網膜單位面積的視覺細胞是人類的2倍，猛禽視覺細胞是人類的5倍，在千里之外就可將敵人或獵物看得很清楚。最後環評委員被台北市捷運局說服，通過此一環評差異分析案。

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