鯨奇一夏！大安沙雕音樂季29日開fun 梁文音熱力開唱

2019-06-26 18:48

〔記者張瑞楨／台中報導〕2019年大安沙雕音樂季6月29日至7月21日在大安濱海樂園展開，今年以「嗨ON大安～鯨奇狂想派對」為主題，結合海洋生態特色，更首次展出3D立體沙雕，打造歷年來最大的鯨沙雕，無論哪個角度觀看都能栩栩如生，台中市長盧秀燕說，今年台灣最精彩沙雕展就在大安，歡迎旅客夏天遊海線、看沙雕。

台中市觀光旅遊局今天（26日）在大安濱海樂園舉行宣傳記者會，市長盧秀燕為鯨魚點睛，象徵精彩活動即將起跑。

「今年台灣最精彩沙雕展就在大安！」盧秀燕說，大安沙雕音樂季今年邁入第9年，每年吸引20萬、30萬人參加，已成為台中亮點活動，今年沙雕創作以海陸生態、海神故事為主題，結合大安港的鯨意象，18座精緻3D沙雕作品串聯，打造大安沙雕季歷年來最大型「海翁」（鯨）沙雕，開幕晚會更是邀請到梁文音、宇宙人、蓋兒（Gail）等人熱力演出，遊客還可以順便暢遊高美濕地、大甲鎮瀾宮、梧棲漁港等海線景點，「看沙雕、玩海線，度過好玩有趣的暑假假期」。

觀旅局長林筱淇說，明代稱「大安港」為「海翁窟港」，而「海翁」是鯨魚的台語發音，據傳大安港曾有鯨魚出沒，所以今年的大安沙雕音樂季以「嗨ON大安～鯨奇狂想派對」為主題，特別打造了歷年來最大的鯨沙雕；另外，今年首度開闢友善無障礙沙雕展區，方便身心障礙朋友觀展；沙雕季期間大安濱海旅客服務中心也開放免費游泳池，每週一公休。

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