減長程增短程升運能 王國材：長榮6/28公布7/6-7/10航班資訊

2019-06-26 18:36

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園市空服員職業工會罷工行動已進入第7天，明日上午8點過後，將超越桃園市機師職業工會華航機師罷工160小時，成為台灣航空業歷時最長的罷工行動；交通部今日下午召開第7次應變會議，政務次長王國材表示，長榮今日公布7月1日至5日航班訊息，整體運能已達59.6％，主要是透過航班調度優化，減少長程航班，加強區域航線方式；雖然長榮仍會未雨綢繆，將應變計畫考慮遠一點，於6月28日中午12點，宣布7月6日至10日取消航班資訊，但交通部仍希望罷工能盡早落幕。

王國材表示，長榮近日運能會不斷提升，主要是透過航班調度優化方式，將長程航線像是溫哥華、倫敦、巴黎等航線的需要空服組員較多的航班減少，並將加區域航線航班，像是香港航線都有放大機型，空中巴士A321改為波音777，每航班可增加逾60個位子。

雖已有逾200位空服員想要取回三寶（護照、台胞證、工作證），但現在都還沒順利取回，無法加入值勤行列，但長榮航空陸續公布7月航班取消資訊後，會不會導致空服員就算想回來上班也沒辦法。王國材表示，班機調度應該沒有問題，就算已經減班，長榮航空也能臨時加班，所以有空服員願意回來值勤，對長榮航空航班調度會有正向幫助。

王國材表示，他每天開應變會議時，都希望隔天罷工就能結束，他認為現在罷工空服員已經很累，資方調度航班，還有仍堅守崗位的地勤人員也都累了，希望罷工能夠趕緊結束，回歸正軌。

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