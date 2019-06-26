避免騷擾！長榮空服組員離機場 地勤及保全護駕

2019-06-26 17:48

〔記者姚介修／桃園機場報導〕長榮空服員罷工至今第7天，因罷工初期曾有工會人員到高雄小港機場「勸說」執勤結束空服員繳交三寶，也造成未參與罷工空服員恐懼，公司決定在國內國際機場增派地勤或保全人員，飛航組員出關後全程陪同，以免受到不必要的騷擾及恐懼。

據瞭解，6月20日開始罷工後就有工會人員在高雄小港機場向執勤上班的空服員收「三寶（護照、台胞證及組員員工證）」，其中就有組員不願交出，發生一些「小摩擦」，也讓組員感到困擾。

在2016年華航空服員罷工當晚，就有桃空職工人員在桃園機場對服勤每位空服組員「拍照存證」，事後華航反映後，航警出面制止工會這種讓人覺得恐懼及反感的動作。

長榮航空因應工會在機場收「三寶」事件發生，為保護沒有參與罷工執勤空服員受到騷擾或不必要的恐懼，長榮航空在6月23日開始在桃園、高雄國際機場安排地勤及保全人員，空服組員從海關出來後，會有地勤人員陪同，到入境大廳後交由保全繼續陪同，直到所有人上組員交通車後才會離開，同時，每人都佩戴秘錄攝影機，如有發生特殊情況的蒐證。

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