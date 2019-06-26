中國醫學研究把台灣納入一省 醫師傻眼、網友怒洗版權威期刊

2019-06-26 16:19

〔記者吳亮儀／台北報導〕頂尖醫學期刊《The Lancet》（刺胳針）昨天放上一篇中國的醫學研究，但這研究中把台灣列為中國的一省，企圖矮化台灣，引發許多醫師不滿；《The Lancet》臉書粉絲團也被憤怒網友灌爆，紛紛留言強調「台灣不是中國的一省」，要求撤下論文。

台大醫院精神醫學部醫師林煜軒在臉書指出，中國這篇論文是中國各省重要疾病死亡率與相關危險因子，但論文的分析與多項圖表都把台灣列為中國的一省做比較。

林煜軒呼籲學界一起寄信到《The Lancet》的編輯室，或到臉書專頁那篇論文底下留言，抗議這論文將「台灣列為中國一省」的作法，也希望《The Lancet》能撤下這篇論文。

《The Lancet》臉書專頁昨天放上這篇論文，不久就被許多網友以英文留言，呼籲撤下這篇論文，也強調台灣不是中國的一省，推文留言多達一千多則，相較粉絲團的其它篇論文僅有數十則，差距極大。

這篇論文主要內容為中國的非傳染性疾病，包括心臟病、肺癌、中風等，以各省的疾病負擔和風險因子納入系統性分析，但圖表中都把台灣納入中國一省。

也有不少醫師在留言指出，台灣的醫療衛生環境和中國相差太大，研究怎麼會把台灣也納入評比，這研究方法也出了問題，不然就是故意要把台灣納入來矮化台灣。

醫師劉育志也在臉書粉絲團嘲諷「表格裡還有納入新疆的主要死因，都蓋滿集中營了，您覺得資料可信嗎？」

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