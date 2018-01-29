博士生車禍身亡 清大學弟接手鍺烯論文上期刊

清大物理系博士生林仲桓前年不幸遭遇車禍身亡，他生前研究的鍺烯理論，在指導教授唐述中（左二）和學弟的協助下，完成其遺願，將他的研究成果發表在國際期刊，林仲桓的父母（右三）和校長賀陳弘（左三）也來見證這場發表會，並在現場放一套博士袍，有如林仲桓也在現場。（記者洪美秀攝）

2018-01-29 11:31

〔記者洪美秀／新竹報導〕清華大學物理系博士生林仲桓研究半導體薄膜新材料鍺烯，卻在前年不幸遭遇車禍身亡。指導林生的清華物理系教授唐述中等7位清華師生接手他所留下的實驗數據，耗時1年半完成論文，並以林仲桓為第一作者投稿國際學術期刊Physical Review Materials，林的父母今天到清大，見證這場發表會，忍不住哽咽說，終於完成兒子遺願，是今年最棒的禮物。

清華大學今天在名人堂舉辦「成長在銀表面的單層雙鍺烯相位」論文發表會，林仲桓的父母也來見證愛子的成就。發表會上還留了一個空座位給未能出席的林仲桓，擺放一套博士袍服。

清大校長賀陳弘說，林仲桓是從學士、碩士到博士都念清華的「三清」學生，在清華園學習生活超過10年歲月，校方對他的猝逝深感惋惜，也為他的成就感到驕傲。

由於林仲桓被撞身亡時，隨身攜帶的筆記型電腦被肇事者燒毀，其中分析數據也付之一炬，清華師生從林仲桓在國家同步輻射中心的實驗室電腦中還原數據並接續分析研究。並由唐述中、牟中瑜、鄭弘泰3位清華物理系教授，及陳韋全、陳亭宇等4位碩博士生接手後續研究。

清大教授唐述中說，鍺烯這項全新的二維半導體材料物理性質在2009年被提出，卻遲遲沒有物理學家能成功作出成品。林仲桓生前埋首鍺烯研究，嘗試以不同成長溫度、蒸鍍速率、方法，終於成功在銀表面長出鍺烯、形成一層漂亮的蜂巢狀結構，是相當重大的突破。

唐述中說，鍺烯所具備的自旋極化電子性質，被視為有望取代石墨烯的新材料，未來可用在與磁性有關的電子元件和產品上，應用範圍比石墨烯、矽烯更廣。

唐述中說，多數學生關心研究津貼薪水及何時能夠畢業，但林仲桓對這些似乎都不在乎，而且具有寫程式的強大能力，「他熱愛研究，也非常享受研究，只按自己的性情去做喜歡的事。」

林仲桓過世後，唐述中除協助後事，也一心要讓他的研究發表在最好的期刊。與林仲桓在實驗室相處長達5年、整理故友留下數據的博士班學生陳韋全也說，林仲桓做實驗十分嚴謹，一步不讓，但私下卻很好相處，愛講冷笑話、打籃球，要學弟別叫他學長，大家都直呼他「月亮」。而林仲桓的生日也很特別，是四年才一次的2月29日。

碩士班學弟陳亭宇接手林仲桓的研究。陳亭宇說，月亮學長過世後的某天，團隊在高解析光電子能譜實驗站做研究，當時做什麼都不順利，儀器一直出問題，後來改變研究方向，反而獲得新發現，「也許是月亮學長在冥冥中幫忙我們。」

清大今天發表林仲桓對於鍺烯的新研究成果，學弟們也不忘向林仲桓說：「我們完成了！」林仲桓的父母出席這場發表會，感謝清大老師和學弟妹的努力，完成愛子的遺願，也哽咽的說：這將是今年最棒的禮物。

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