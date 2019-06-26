交大與中研院合作 唸博士班可月領40K-50K

2019-06-26 16:09

［記者洪美秀／新竹報導］唸博士班還可月領40K到50K獎學金！交通大學光電工程學系與中研院應用科學研究中心已簽署共同培育菁英博士計畫合約，將延攬優秀博士生人才，加強雙方研究合作，共同打造世界級的光電研究中心，最快9月適用，且無獎勵名額限制。

交大表示，這項菁英博士生計畫，最快今年9月入學就可適用，但博士班研究生須由雙方研究人員及教師審核並共同指導，且研究主題須為雙方共同認定的研究項目，包含跨領域光電科學、光電元件與材料與光電系統等。

這是交大首次與中研院合作，希望延攬優秀的博士生，為台灣在奈米低微度光電元件、能源光電、生醫光電與量子電腦等領域的研究有所突破與貢獻。

同時這也是交大與中研院首次主動出擊並攜手合作培育優秀博士生，呼應科技部推出的「博士生獎學金補助」及「博士卓越提升計畫」，希望為未來台灣在光電學術研究與產業研發，打造優秀科研人才基礎。

中研院應科中心果尚志主任表示，多年來，應科中心與交大光電雙方合作密切，互動頻繁，為培育台灣高等光電人才，提升台灣光電科技在世界科研舞台上的國際名聲，雙方發起此共同培育菁英博士計畫，鼓勵雙方師生交流及合作、強化雙方學術資訊交流、聯合舉辦學術會議及其他學術活動，並進行合作研究及共同發表學術成果。

交大光電系主任盧廷昌說，為提升國內學生念博士的意願，並拉平碩士畢業後的薪資與就讀博士班期間獎學金的差異，這項計畫將核給成績優良及具有研究潛力的博士班研究生每月4萬元到5萬元獎學金，希望幫助優秀的青年學者在較好的條件下從事科學研究工作。菁英博士獎學金以2年為1期，經指導教授推薦及審查通過，得續領1次。

交大光電系為台灣歷史最悠久的光電系所，在雷射物理、奈米光電、光纖通訊、能源光電、影像顯示、生醫光電等領域培育出無數傑出的光電人才；中研院應科中心目前主要專注在生醫科學應用、綠色科技、力學及工程科學等領域，並在交大光復校區田家炳光電大樓設有光電科技專題中心。

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