高度近視加老花常誤傳訊息 女子靠飛秒雷射重獲視力

2019-06-26 16:22

〔記者蔡思培／台北報導〕一名40多歲的楊小姐因患有高度近視與老花眼，看遠看近都不清楚，還常常誤傳訊息，後來靠著飛秒雷射重獲視力。眼科醫師表示，現在的近視雷射不僅可矯正近視、遠視，散光、老花也可一併改善。

新莊大學眼科院長陳威霖表示，過往的PRK（雷射屈光角膜切削術）手術會有表皮破壞，需要一到兩個禮拜視力才能復原。不過現在的飛秒近視手術，只要4、5小時視力就會復原，隔天就可以恢復正常上下班。

他指出，飛秒雷射可以讓視力恢復到1.0至1.2，不僅能矯正近視或遠視，就連散光、老花也可同時改善。且飛秒手術時間短、安全性高、也沒有術後疼痛感，還可大幅減少術後乾眼症狀。

大學眼科2019年「近視雷射矯正者問卷調查」顯示，有高達94%民眾在雷射術後，認為生活更加便利。陳威霖說，由於近視雷射手術可能有1%的誤差，很多人因此不敢進行手術。但雷射並非一生只能做一次，如果真的遇到1%的誤差，也可以再次透過雷射調整視力狀況。

有些近視者因為害怕雷射，會選擇配戴隱形眼鏡，不過陳威霖說，其實長期配戴隱形眼鏡造成的傷害會比雷射更大，很多人戴了隱形眼鏡有角膜潰瘍狀況，如果留下疤痕可能造成視力永久受損，嚴重還須角膜移植。過去也有醫學統計發現，長時間配戴隱形眼鏡可能讓角膜內皮細胞數變少，年紀大了角膜可能水腫。陳威霖也提醒民眾，切勿戴隱形眼鏡下水游泳，水中的病菌可能造成眼睛發炎、阿米巴原蟲感染，導致角膜炎。

不過陳威霖也說，保持良好用眼習慣與生活作息，並每半年檢查一次眼睛，才是維持眼睛健康的不二法門。他提醒民眾，如果眼睛出現任何問題就要盡早尋求專業眼科協助。

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