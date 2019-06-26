抱病婦陳抗納骨塔不支倒地 鄭聚然嗆自救會「想要錢直接來談」

2019-06-26 15:19

〔記者彭健禮、鄭名翔／綜合報導〕苗栗縣頭份市「反河背納骨塔自救會」，今天上午到苗栗縣政府抗議，批評納骨塔業者、縣議員鄭聚然「向縣府施壓、球員兼裁判」，要求縣長徐耀昌替頭份鄉親主持公道；縣府民政處長彭基山代表接受陳情，強調能夠感同身受，但當初計畫是由省政府核定，縣府沒有權力駁回合法申請。抗議過程，抱病陳抗的廖姓婦人，因情緒激動，不支倒地，經警方通報119，幸好廖婦送醫檢查、並無大礙。

鄭聚然表示，議會成立專案小組，連署名單上不知為何出現自己的名字，強調他本人從未簽署，更無涉及「球員兼裁判問題」，反批縣議員曾玟學不先查證就到處散布假消息，「可以告他，但我這年紀已可當他爸了，不想跟他計較。」

擔任自救會長的頭份市上興里長陳仁成表示，「玉寶文創納骨塔」業者鄭聚然，多年前透過法拍取得「私立慕恩納骨塔」產權，而當初慕恩納骨塔於20多年前興建時，就是因上、下興里（河背地區）民眾激烈流血抗爭，最後業者才罷手，沒想到鄭議員「挾政商壓力」，強行要讓納骨塔營運，讓地方人心惶惶。

包括縣議員陳光軒、黎煥強、温宜靜、曾玟學及縣議員徐功凡、張淑芬的秘書，也出席聲援自救會，並質疑，目前納骨塔應該依法實施環境影響評估，申請的行政程序有許多疑點，認為縣府不應貿然發給業者啟用執照。

彭基山指出，該納骨塔案早在1994年取得省政府核准、取得建照，縣府目前只是負責「善後的工作」；他強調，現行殯葬法雖然有對土地編定、連外道路寬度等有嚴格限制，但縣府請示內政部，針對自救會提出的各點質疑，業者早已依舊法取得合法執照，目前只差啟用的消防、內裝等證照，縣府會依據現有法令，嚴格把關。

彭基山於說明尾聲時，廖姓婦人突然身體不適，情緒激動到差點暈倒。她表示，她一週前頸椎開刀，前天才出院休養，但一想到住家一開門就看到納骨塔，讓她承受無形壓力，為維護居家環境和權益，才抱病前來，希望縣府和外界聽到她們的心聲。

鄭聚然並反嗆自救會，「想要錢直接來談，不用假意抗爭要脅賣土地」，並點名曾玟學、陳光軒、黎煥強等議員，明明是同事卻不當面溝通，反而不斷在外批評，懷疑有其他目的；鄭強調，他願意給予河背鄉親最優惠的回饋方案，但居民不願溝通，甚至強行封路，猶如「環保流氓」。

鄭聚然也反控陳仁成，「一千元的土地要賣我一萬元，合理嗎？」質疑對方是價錢談不攏，才要藉抗爭逼他買地；陳仁成回擊稱，若納骨塔啟用附近土地價值全都下跌，而鄭卻不斷想用便宜價錢購買週邊土地，故與里民談好都以高價出售，否則堅決不賣，「請他有本事就把河背土地都買走。」

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