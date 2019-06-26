笑臉應對身障繁瑣業務 楊貴閔獲選模範公務員

2019-06-26 14:58

〔記者何玉華／新北報導〕個頭嬌小的新北市社會局身心障礙福利科專員楊貴閔，研究精簡身心障礙手冊換發業務流程，方便民眾也降低同仁負擔；4年前的八仙塵爆，她每週末利用自己的時間，預定安排傷友復健所需的車輛，能以民眾的需求為思考出發點，又對業務充滿服務熱忱，獲得新北市模範公務員肯定，將接受市長侯友宜的表揚。

楊貴閔東吳大學社工系畢業，曾在林口長庚醫院社服室擔任社工5年，後來轉任永和耕莘醫院，再進社會局老人科服務，12年前考取公務員，她選擇最辛苦的身心障礙福利科，從基層承辦一路升到股長、專員。

新北市身心障礙者有16萬多人，面對各種不同障別的民眾和權益需求，楊貴閔始終笑口常開，是公認的好脾氣，總是不厭其煩地為案家說明；近來辦理身心障礙手冊換發，原本的換證流程繁瑣冗長，她研究簡化流程，擬訂「等通知、備文件、到公所」換證三部曲，既方便了換證作業，也讓社工員有機會關心身障者及家屬的身心狀況。

此外，4年前的八仙塵爆事件，楊貴閔是傷友及家屬和陽光基金會間的窗口；當時截去4肢的黃博煒住在新店的陽光家園，每天必須前往台大醫院或板橋聯醫治療、除疤，還要到台北民生陽光重建中心復健，所有往來的交通車輛都由楊貴閔負責訂車，她利用週末將兒子帶到才藝教室後，她就在教室外聯繫安排接下來一週的交通，等全部弄好後，剛好孩子下課。

楊貴閔在社會局長張錦麗和同仁眼中是小個兒菩薩，對她獲得模範公務員，一致認為「實至名歸」。

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