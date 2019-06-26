內用禁塑膠吸管7月上路 年減億支塑膠吸管

2019-06-26 13:47

〔記者劉力仁／台北報導〕塑膠吸管限用政策7月1日上路，政府部門、學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等四大類對象，內用餐飲不得提供一次用塑膠吸管，違規的業者第一次勸導，第二次處1200至6000元罰鍰。環保署估算，台灣每年使用30億根塑膠吸管，新制實施後，未來每年減少1億支塑膠吸管。

環保署今天召開「打造不塑新時尚」記者會，邀請藝人王瞳擔任減塑代言人，並鼓勵民眾及企業商家，加入不塑行列。

環保署長張子敬表示，塑膠吸管雖輕，但常見掉入海洋，刺入海龜或鳥類的臉鼻，畫面怵目驚心，如果從源頭減量可以保護生態。雖然7月1日環保署開始實施內用餐飲禁用塑膠吸管政策，但很多企業、商家、政府機關，都已經提早實施，展現企業責任。

台北市環保局長劉銘龍表示，台北市政府105年起陸續擴大實施限塑政策，機關、學校禁用一次性及美耐皿餐具餐具，還有推動環保兩用袋，減少塑膠袋使用量，這次也會配合環保署推動內用餐飲禁用塑膠吸管政策。

7月1日起管制四大類對象全國約有8千家，環保署建議替代方式包括：直接喝、紙吸管、取得環保標章的生物可分解塑膠、竹吸管、不銹鋼吸管、矽膠吸管。

至於工廠出廠就已附帶塑膠吸管之飲料，這一波未納入管制。環保署預計一年內評估外帶飲料、手搖飲料業者，是否為下一波管制對象。

目前麥當勞、肯德基、微風百貨、IKEA、家樂福、迪卡儂、 FRIDAYS、SUBWAY、高速公路新東陽經營的4個休息站、台南女中、遠東SOGO百貨、慈濟大林醫院等單位都配合政策，不提供一次用塑膠吸管。

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