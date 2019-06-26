雙北公車上下刷卡7月1日上路 3個月大數據診斷路線

2019-06-26 13:39

〔記者林家宇／台北報導〕台北市府今日召開記者會，宣布「公車上下車刷卡」將於7月1日上路，同時祭出抽獎活動，自7月1日起至11月30日期間，凡搭乘公車時完成上下車刷卡，可抽一年份特製版定期票。北市交通局長陳學台提到，新制上路後，預估3個月所蒐集到的資訊，即可用來逐條診斷雙北公車路線。

記者會中邀請到在台工作的日本人分享搭車經驗，談到自己在搭公車通勤時，確實會因為上下車付費不同步產生困擾。台北市長柯文哲也說，搭公車都要先看顯示器才知道怎麼刷，以後只要養成習慣，上下車都刷即可一次就解決。柯還提到，現在交通的規劃就是因為缺少資料，沒辦法很精確規劃，因此已在籌劃台北資料公司，透過蒐集悠遊卡等資料來規劃交通路線。

被問到新制是否會對上下車人流造成影響？陳學台坦言，可能會有一些影響，但只要大家習慣，影響並不會那麼大。此外，目前雙北公車前後門都有一台驗票機，無論哪一個門都可以上下刷卡。

至於市府所籌備的資料庫，陳學台說，從7月1日新制上路後，預估用3個月蒐集資料，針對雙北公車路線逐條診斷，也能夠觀察哪一個站距沒有乘客，或過於彎繞。

新北市交通局長鍾鳴時說，即便乘客沒有上下車刷卡，也不會鎖卡懲罰民眾，蒐集的數據除了用於路線規劃，也可以針對民眾的習慣，在制度面上做出調整，尤其新北市有多達六段票公車，上下車刷卡對他們來說更加方便。

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