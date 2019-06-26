天生戲精！中市偏遠小學印尼新二代 歌仔戲跑龍套獲總統教育獎

2019-06-26 13:32

〔記者張瑞楨／台中報導〕全校學生人數僅16人的台中市新社區偏鄉小學中和國小，印尼新二代學生江曉芳，獲得2019總統教育獎，她是天生戲精，從跑龍套進階到國家歌劇院演出，天生語感豐富的她，也在客語文化著墨下功夫，曾代表學校參加語文競賽客語朗讀組，獲得全中市第一名佳績與全國語文競賽全國第二名殊榮，移民署中區事務大隊台中市第二服務站主任張金順等人今天探望她，邀請她參加新住民培力計畫及築夢計畫，助她追逐夢想。

校長何昭伶說，江曉芳宛如藝術界一塊璞玉，不論是烏克麗麗、繪畫、書法與歌仔戲，各方面都有傑出表現，期盼能引薦她就讀號稱古典藝術搖籃的雲林縣蔦松國中，致力培育她成為未來的藝術人才。

江曉芳排行老么，母親是印尼新住民，家中兄姊眾多，在逆境中成長，積極把握學校提供的資源與機會，從國小二年級開始接觸到歌仔戲，從跑龍套進階到國家歌劇院擔綱演出，她深知台上十分鐘、台下十年功之理，充分準備背台詞、走位團練，她一穿上戲服，竟以精湛的表演吸引台下目光，充滿著自信光彩，天生語感豐富的她，也在客語文化著墨下功夫，曾代表學校參加語文競賽客語朗讀組，獲得中市第一名與全國語文競賽全國第二名。

中市第二服務站主任張金順今天往拜會校長何昭伶與江曉芳，邀請她參加新住民培力計畫及築夢計畫，並爭取獎助學金，希望能幫助江曉芳追夢，她在眾人的鼓舞下，立刻表演一段歌仔戲「孟母三遷」橋段，認真可愛的模樣，獲得熱烈喝采。

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