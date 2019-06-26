高市議長來踢館 和台東副議長尬桌球

2019-06-26 09:28

〔記者張存薇／台東報導〕全國地方議會議長盃桌球錦標賽今天在台東縣開打，來自全國近千位選手參賽，高雄市議長許崑源也率隊參加，曾連續4年拿下首長組冠軍的他誓言再創佳績。

這次比賽不但議會員工下場比賽，議員、議長也報名，今天上午9點由台東縣副議長林琮翰、許崑源開球，許崑源開球率先得分，林琮翰雖然沒有時間練球，但隨後回擊殺球得分，雙方握手言和。不過許崑源隨後把握時間練習，希望拿下好成績。

議長盃桌球錦標賽今、明2天在台東縣立體育館舉行，歡迎民眾到場觀賽、為選手加油。

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