機車駕訓班超冷清 申請考照補助不熱絡

2019-06-25 22:39

〔記者李容萍／桃園報導〕多數民眾都是自學後，就去考取機車駕照，跟汽車考照前需先上駕訓班的規定差很大。公路總局盼推動機車駕訓制度，自今年4月16日起推出「機車駕訓補助1000元」（現行收費2800至3700元）措施，民眾只要到全台24家機車駕訓班上3天課，考取駕照後就能獲得補助，申請期限至11月22日截止，不過，桃園、中壢監理站統計迄昨 桃園市僅36人申請這項補助。

暑假是18歲高中職畢業生的機車考照旺季，不論暑假出遊或打工賺學費都能合法騎車、安全上路，桃園、中壢監理站去年共受理機車報考5萬9999人，其中暑期7、8月共1萬4826人報考，報考率約4分之1，監理站提醒機車考照最遲應於考試前2日完成網路預約報名，每日預約名額各為上午場75名、下午場50名。

初次考領機車駕照者，須先完成2小時安全講習才能應考筆路試，考生須注意講習場次與時間並且提前到場；若筆試未通過者（未達85分）無法參與路考，需7日後才能重新報考。

據統計，近3年的機車考照合格率約5成，機車駕照取得並不易，監理站分析主要是筆試及路考變革，筆試題庫大幅擴增，自2015年7月1日起由原634題增加至1606題；路考新式考場也自2016年6月1日起改用新式考場，增加4項路考項目，分為二段式左轉、變換車道、直角轉彎及停車再開，被考生稱為大魔王關卡。

中壢監理站也統計，路考扣分嚴重較多項目，以直線平衡（2次考驗機會），如未通過判定不合者扣32分；左右擺頭察看（每次扣16分），共計6次須擺頭，包括5次停車再開及1次變換車道須擺頭，一旦未達70分即不及格。

已完成線上報名考生，除事先練習線上題庫、路考等情境，讓考試過程更加順利，公路總局正推廣透過駕訓班正規專業的訓練，培養遵守交通規則、正確駕駛習慣、防禦駕駛行為及實際道路安全駕駛認知與應變能力，更能在騎車上路前保障行車安全。

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