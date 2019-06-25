長榮勞資衝突出現轉機 工會「退讓」 接受非會員補票上車

2019-06-25 20:58

〔記者蕭玗欣／台北報導〕長榮航空空服員罷工今天進入第6天，勞資談判也出現變化，桃園市空服員職業工會理事長鄭雅菱證實，接受勞動部提議，禁搭便車退讓成接受非會員補票上車、勞工董事不一定要有席次，但可透過推派獨立董事、列席董事會等方式，日支費每小時90元到150元；長榮航空發言人陳耀銘表示，公會過去對外放話太多次，長榮航空已被騙很多次，未來只有收到工會提出白紙黑字的對案，才願意重啟協商，並重申絕對不會在勞工董事、禁搭便車議題退讓。

長榮勞資衝突明顯出現轉變，過去雙方在日支費、禁搭便車、勞工董事等訴求堅持不下，工會更挟禁搭便車議題，在協商會議中途宣布罷工，導致協商破局；但近幾日許多會員認為工會提出八大訴求和當初與會員說的有所不同，甚至無法認同工會以禁搭便車為由，發動突襲式罷工，罷工局勢對工會越來越不利。

工會表示，工會本來就沒有要150元日支費要好要滿，只要在90元到150元間都可以談，甚至飛安服勤獎金也是考慮選項。禁搭便車則接受勞動部提議，接受非會員上車補票，也就是說，非工會會員可透過繳交一筆費用給工會來享有達到的訴求。至於勞工董事也沒有堅持一定要有一席，但希望能讓員工有參與公司治理的管道，例如推派獨立董事或列席董事會。

長榮航空發言人陳耀銘表示，所謂讓步都是工會對外的說法，就長榮航空過去和工會協商過程經驗，無法相信，因此希望工會提出白紙黑字的對案，公司才願意重啟協商。此外，下次協商會議同樣會要求對外直播，以求公開透明。他重申，總經理已在股東會說過不可能在勞工董事及禁搭便車退讓，因此長榮航空未來絕不會在這兩項訴求退讓。

長榮航空表示，在改善疲勞航班方面，工會要求東京、北京、金邊、胡志明、哈爾濱、瀋陽、呼和浩特等9條航線改為過夜航班；長榮已在桃園-金邊提出專飛班，一個月休20天，其中十天可連休，桃園-東京預計今年7月起開始實施專飛班、冬季班表過夜，以飛行70個小時來算，可月休20天，其中10天連休，月薪達66Ｋ到89Ｋ；85小時可月休16天，含6天連休，月薪74Ｋ到101Ｋ。另，今年起桃園-北京雷雨季過夜航班也延長至6到8月。

民航局說，現行法令只有規範飛時上限，並沒有保障飛時規定，空服員一般上班日數約20天，每月飛行時數80小時。長榮航空表示，自今年起，每月保障飛時60小時，也就是說，若空服員當月因請假或休假，飛時低於60小時，仍有60小時的飛行津貼可領，實質提升待遇。

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