警員弄壞辦公椅差點被處分 警官得知理由手軟了...

2019-06-25 19:05

〔記者王捷／台南報導〕「為什麼辦公椅坐不到半年就壞掉！」壞掉的理由只有派出所陳姓警員知道。為了不被長官責罵，台南市陳姓警員才說出她拿辦公椅當輪椅的故事，為協助右腿打石膏的蕭姓老婦，他拿辦公椅充當輪椅，可能是在這途中輪子才會壞掉，由於老婦家還有樓梯，最後他一把抱起老婦將她送到家門口，警分局今天得知這段故事，決定不追究輪椅損毀的事，還替陳員提報警局表揚。

21日下午，警所無線電突然收到陳員的聲音，他要求「支援」一張辦公椅，讓警所同事感到莫名其妙，原來陳員巡邏時，在路邊發現不良於行的蕭姓老婦，從計程車下車後吃力的想走回家，被一群人包圍，其中一位熱心的女子，想攙扶蕭婦，但是自己也沒有力氣，讓陳員立刻從派出所帶出一張辦公椅，用來代替輪椅送蕭婦返家。

年過六旬的蕭婦獨居住在舊公寓裡，上個月她腳骨折必須靠助行器行動，但當天她到醫院回診後，坐上了計程車才發現助行器被她遺忘在醫院，她抵達住家要下車了才發現，光要走下計程車就是一個難題，讓蕭婦快哭了出來。

還好，陳員剛好巡邏經過，發現蕭婦一跛跛走下計程車，立即到派出所推出有輪子的辦公椅代替輪椅，陳員與另一名警員一前一後護送蕭婦返家，沒想蕭婦家住老式公寓，門口處有多層樓梯，雖然只有一層樓，但對蕭婦來說卻難以攀爬。

陳員二話不說隨即蹲下，以公主抱方式將蕭婦抱起，成功將蕭婦送回家，並留下聯絡資訊，告知蕭婦自己是這個區域的管區，有什麼需要聯絡派出所，一定會幫忙，讓蕭婦很感動。

警官得知陳員弄壞辦公椅滾輪壞掉的理由，決定不追究責任，並將這個為民服務案，提報警局，希望陳員能被表揚。

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