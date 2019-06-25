龍潭橋下有嘻哈 鬥牛聖地煥然一新

2019-06-25 20:37

［記者許倬勛／桃園報導］桃園市龍潭區東龍路旁國道三號橋下籃球場，交通位置便利，是地方「籃球鬥牛聖地」，但橋墩斑駁老舊，龍潭國際青年商會邀請藝術團體「CityMarx」進駐整頓，結合門神概念，為橋墩換上街頭嘻哈塗鴉，讓單調籃球場進化成鮮豔的打卡勝地。

走入橋下籃球場，左右兩座橋墩上各有一名穿著嘻哈服飾、運著球的「門神」。塗鴉藝術家「八個才」說，龍潭有龍元宮、南天宮等大廟，宗教色彩強烈，繽紛用色融合傳統元素非常協調，希望民眾會喜歡，改變塗鴉會破壞街景的誤會。

一手促成美化球場的龍潭青商會長范國華說，他自學生時代就在橋下球場揮灑汗水，對這裡有份特殊情感，一直希望龍潭有座球場可以像紐約或布魯克林，藉由塗鴉展現街頭文化，讓年輕人更有歸屬感「打起球來也更爽」！

范國華說，橋下籃球場由交通部高速公路局管理，提出塗鴉橋墩的大膽想法，讓對方捏把冷汗，以「安全考量」猶豫很久，幸有完善規劃，加上創作者名聲響亮，高公局才點頭同意。

橋墩塗鴉大獲好評，青商會將於29日辦理「愛。塗鴉」活動，邀請各級學校及團體共襄盛舉，讓塗鴉愛好者完成餘下的六座橋墩，第一名可獲6千元獎金，報名請上http://reurl.cc/DMKZN

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法