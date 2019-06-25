新埔這幾戶有「靠山」卻不開心 下雨就心慌慌…

2019-06-25 19:08

〔記者黃美珠／新埔報導〕新竹縣新埔鎮四座里民朱正光及周邊住戶後方的山丘長期遇雨就走山，不斷「蠶食」進逼，導致這排民宅儼然後方有座「小靠山」般。但因這座「靠山」遇雨就倒，不僅曾把民宅磚牆沖倒過，日前大雨還把水利圳局部掩埋，更衝毀一處雞舍活埋掉幾隻土雞。現場被「撕開」的植被，迄今仍導致裸石不斷墜落，嚇得居民們現在遇雨就要自主撤離，暫住親友家避難。

民進黨立委邱泰源獲悉後，今天派新竹服務處主任王誠緯跟民進黨新埔鎮黨部主任羅聰賢、四座里里長劉士相一起會同水保局台北分局、新竹縣政府及新埔鎮公所人員共同會勘，希望能徹底幫這幾戶民宅解除危機。

但是王誠緯抨擊縣府並無代表現身，而水保局卻又以非其權責範圍，應屬縣府管轄為由，要公所向縣府提報災害復建解決，讓人感覺地方政府對受災戶的安危太過冷漠。

新埔鎮公所表示，由於水保局的權責針對山坡地保育區內做整治，現勘後初步認定民宅後方的山坡地並非水保局職掌範圍，因此指示公所向縣府提報災害復建。公所將先釐清災害屬性後儘速提報。

縣府則說，今天召開桃竹竹苗首長會議等，公務行程比平時繁忙，事前有向立委邱泰源服務處和發文的新埔鎮公所請假，事後也已請公所儘速呈報災害，縣府會全力協助辦理，並非冷漠以對。

當地住戶朱正光、彭國楨說，他們面臨後方走山威脅已經長達2、30年。房舍跟山壁之間原本有4公尺的緩衝距離，中間相隔有條水利圳路和擋土牆。這麼多年來一直都有走山的問題，只是他們始終靠自己的力量復舊，即便土石流把擋土牆推倒了，他們也都自己重建。

朱正光說，5、6年前一場大雨，擋土牆再次倒塌，圳溝也被局部掩埋，就連他的房舍也有道水泥磚牆被推倒，原本應在4公尺外的山丘一直蠶食進逼，後來儼然成了他們住戶的小「靠山」，但是沒有人開心，只有憂心。

2週前的梅雨鋒面，再度於某日凌晨造成土石流，沖進他的雞寮，活埋了幾隻土雞，一棵被連根拔起的大樹直接砸在他的雞舍屋頂上，迄今都不敢清理，就怕一清了會有更多的土石滑落。

朱正光說，近日大雨又來了，上一波時被雨水「掀開」的植被更顯得搖搖欲墜，裸露土石不斷砸在鐵皮屋頂上、甚至把玻璃都擊破，局部圳溝也被掩埋影響通水，他們真的不知該如何是好，近日天雨，他又只好躲去妹妹家住以避禍。

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