醫病》照顧傷口你做對了嗎？女大生「犁田」用錯藥腳潰爛

2019-06-25 17:21

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名22歲女大生，日前騎車打工途中，因下雨路滑摔車「犁田」，造成小腿擦傷破皮，回家後趕緊到藥局買雙氧水、優碘清理傷口，並塗上藥膏，因擔心留疤自行買了人工皮貼上，且一貼就是1週才換藥，卻造成傷口發炎潰爛，趕緊到醫院接受清創手術，並貼上濕性敷料，2週後順利恢復漂亮的肌膚，醫師提醒民眾不要再用錯誤的觀念照顧傷口了。

亞大醫院一般外科醫師羅文鍵今天表示，當民眾出現傷口時，傳統觀念都會使用優碘或雙氧水清潔傷口，認為傷口出現的泡沫可以殺菌，但此方式不但會使傷口不舒服，還會破壞肉芽組織，降低皮膚再生能力，若再以四環黴素或紅黴素藥膏塗抹，恐又造成細菌的抗藥性，更加不利傷口癒合。

羅文鍵指出，部分民眾擔心傷口留疤會使用人工皮，但人工皮僅適合乾淨的傷口，若是像患者的大型、深度或感染性傷口，使用人工皮，容易讓傷口太濕、出現血漬，且因人工皮較貴，民眾為省錢延長換藥時間，反而容易造成傷口後續處理的困難。

羅文鍵並說，傳統觀念習慣用紗布當敷料，但當傷口表面過度乾燥時，會使表皮細胞難以生長，且滲出的體液，容易在換藥時，因黏住拉扯疼痛，讓傷口癒合時間拉長，並容易留下疤痕。

羅文鍵指出，正確的傷口處理方式，一開始只要使用生理食鹽水，將傷口附近的砂粒、髒污清理乾淨，而不要使用會讓傷口不舒服的優碘、雙氧水，並以濕性敷料，維護傷口局部適當的濕潤度，保持傷口乾淨，隔絕與外界的接觸，只要沒有感染，其實不太需要換藥，傷口就會較快癒合且不會留疤。

羅文鍵指出，相較於過去使用乾式癒合，民眾無法判斷換藥時機，濕性敷料可藉由觀察滲出液評估，當傷口滲出液超出敷料邊緣，就可撕掉敷料，再以生理食鹽水沖洗傷口貼上新的敷料。

羅文鍵並建議，民眾受傷時應尋求專業醫師的協助，經由醫師評估傷口情況，選擇最合適的敷料，才能讓傷口恢復的快又漂亮。

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