桃園東光路窄常塞車 地方盼新闢道路

2019-06-25 16:23

［記者許倬勛／桃園報導］桃園市平鎮區東光路是八德地區通往台66線捷徑，因路幅狹窄，尖峰時段總擠滿車潮，周圍居民苦不堪言，地方盼市府徵收東光路201巷對面計畫道路用地闢路，方便連接至平東路並疏導車流；市府新建工程處今召開說明會，表示初步取得16名地主同意，粗估購地費用約1﹒2億元、工程費2千4百餘萬元，將納入開瓶計畫討論。

東光路位於東安里、新安里交界，約2公里長、6至8米寬，連接龍南路、平東路等幹道，每逢上下班時段，從平鎮工業區或八德地區往台66線車輛，常從此路匯入當作捷徑，造成塞車綿延30、40公尺，短短5分鐘路程動輒得花20分鐘，沿線千戶居民出入困難，怨聲載道。

新安里長葉佳凌說，東光路201巷對面有處1700多坪土地，由18名地主持分，30多年前原規劃為都市計畫道路用地，長369米、寬15米，但是當年因為需求不大，便一直閒置迄今成為荒地，里民爭取闢路多時，透過市議員黃敬平向市府提案。

這處土地因公部門未維護，多年來雜草叢生、髒亂不堪，影響附近居民生活品質，黃敬平今邀集新工處到場說明。

新工處長曾清祥說，經初步查訪，已取得16名地主同意有償撥用，用地費約1﹒2億元、工程費2千4百餘萬元，另須拆除地上5棟鐵皮建築，補償費約650萬元，完工後可連接平東路、龍南路兩端，可望有效紓解當地車流，將納入開瓶計畫討論，由市長擇定優先執行案。

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