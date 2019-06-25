男子突昏倒口吐白沬 開刀取出6公分大腦膜瘤

2019-06-25 16:02

〔記者翁聿煌／新北報導〕58歲的楊先生前陣子開始感到左手無力，會不自主抖動，甚至覺得扣釦子等細微動作相當困難，有天外出散步，突然口吐白沫、手腳痙攣，癲癇發作失去意識，家人趕緊送他到台北慈濟醫院急診，核磁共振造影顯示出，腦右方接近腦鐮處，有顆約6公分的巨大腦膜瘤，經緊急開顱手術取出腫瘤，恢復健康。

神經外科醫師徐賢達提醒民眾，若出現不明原因的頭暈頭痛、手腳無力、抽搐或感覺異常、記憶障礙、言語困難等情形，務必儘早就醫治療。

徐賢達說，腦瘤發生原因不明，有良性、惡性之分，可從核磁共振檢查判斷腫瘤屬性，腦瘤的發生機率約萬分之一，即每10萬人口中，有10個人會發生。

他指出，腦膜瘤是從腦膜長出來，最常見的良性腦瘤，檢查影像會因腫瘤充血而呈現白色且形狀均勻的樣態，良性瘤生長慢，周圍神經壓迫較緩慢，因此神經較少出現水腫現象。但楊先生的腦膜瘤達6公分大，壓迫腦部運動區域神經，以致於動作困難，而神經受到壓迫會產生不正常放電，造成癲癇。

腦膜瘤若不大，可以透過藥物如抗癲癇藥、類固醇治療，以及定期追蹤觀察腫瘤生長情形，但若腫瘤太大壓迫周圍腦組織，影響生活，危及性命就會建議手術切除。

徐賢達說，醫療團隊掀開病患頭蓋骨，止血後，用超音波刀以震動的方式在腫瘤中間攪拌、再把破碎的組織抽吸取出，清出一個空間，之後，仔細將腫瘤外層與腦部神經分離，免除傷及神經造成後遺症的可能，順利地將腫瘤完全取出來，術後楊先生轉往復健科復健，手腳無力的情況已慢慢恢復。

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