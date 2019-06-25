收割機連爛泥一起「收割」 污染路面、影響行車可開罰

2019-06-25 16:01

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭1期稻作進入收割期，收割機往返水田工作，不料農機在田間夾帶爛泥，隨收割機開上農路散布地面，不僅造成路面髒亂，有騎士經過壓到爛泥還差點「犁田」；對此，縣府表示，會行文各公所、農會，呼籲農民在田間清洗過後再上路，若爛泥污染路面，可依「廢棄物清理法」開罰業主。

宜蘭縣水稻種植面積約1萬1千公頃，主要產區集中在三星鄉、五結鄉、冬山鄉、壯圍鄉、礁溪鄉等地；最近較早成熟的水稻已有農民開始收割。

但大型收割機在水田區作業後，履帶夾雜的爛泥、稻梗，卻隨收割機「上車」，行駛到一般道路後，爛泥、土塊隨之掉落路面，造成道路污染，尤其降雨過後，更易夾帶爛泥。

有民眾不滿收割機夾帶土塊上路，汽車經過後爛泥濺得全車都是，氣得投訴；鄔姓民眾指出，每到收割季節，農路常被黑土弄得髒兮兮，若是騎車經過，一不注意就「犁田」，尤其夜晚視線不好，更添行車危險性，盼有關單位介入，不要讓乾淨農路變成爛泥路。

對此，縣府表示，為避免爛泥造成用路人困擾，會立即行文給各鄉鎮公所、農會，呼籲轄區內農民注意農機具整潔，在田區完成清潔後才能開上一般道路，還給用路人安全通行環境。

縣府也說，依照「廢棄物清理法」，若農耕機完成翻耕後，沒妥善清理而造成路面污染，可依法開罰1200元至6000元罰緩。

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