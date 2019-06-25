只靠運動+節食 醫師1年減重41公斤

2019-06-25 15:56

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣羅東博愛醫院骨科醫師陳劍龍，去年6月體重114.2公斤，花了1年時間減掉41.8公斤，目前剩下72.4公斤，昨天展現瘦身成果，被問起減重方法時，他笑說，不靠藥物手術，僅仰賴運動、節食，就減掉超過3分之1的重量。

54歲的陳劍龍，以微創脊椎手術著稱，最近10多年來，體重居高不下，4年前罹患退化性膝關節炎，曾是初期糖尿病患者，1年前體重飆到114.2公斤，健康狀況拉警報，羅東博愛醫院執行長許子文見狀，召集家醫科醫師、護理師組成專責減重「軍師團」，助陳劍龍一臂之力。

陳劍龍工作繁忙，作息不固定，往往忽略飲食問題，營養師團隊成立LINE群組，要求他「每吃必拍」，上傳照片給營養師檢視，另外，每天早晚測量體重，記錄攝取食物，他因此領悟到想有效減重，不單靠節食，也要從調整飲食下手，攝取食物必須少量、少油、少鹽，每個細節都不能忽略。

啟動減重的前半年，陳劍龍瘦了26公斤，後半年又減掉15.8公斤，現在體重72.4公斤，已經維持1個多月，且糖化血色素、空腹血糖數均降到正常值，成功脫離糖尿病。

監測陳劍龍飲食、擬定減重戰略的營養師藍依萍說，長時間減重考驗當事人的毅力與恆心，她嚴格要求陳1週瘦1公斤，1個月要瘦3公斤，先靠飲食瘦下來，再搭配運動雙管齊下，終於達到原先設定的目標。

成果發表會上，羅東博愛醫院員工紛紛到場見證陳劍龍瘦身有成，院長盧進德鼓勵其他為體重所苦的同仁，下定決心減重，才能重拾健康。

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