長榮空服員罷工不易成功 學者提4理由：恐誤判情勢

2019-06-25 16:51

〔即時新聞／綜合報導〕長榮空服員罷工行動已進入第6天，外界看法兩極。台師大政研所教授范世平提出了長榮空服罷工不易成功的4個原因，他表示，如果長榮空服員以為前年華航空服員罷工有糖吃而如法炮製，那恐怕是誤判情勢。

范世平昨（24日）在信傳媒發表的評論中提到，長榮空服員罷工不容易成功的原因有4個：「損人利己，難獲得社會共鳴」、「內部員工對立」、「不怕找不到人」以及罷工行動是「對長榮長期企業文化的挑戰」。

范世平今日則在臉書PO文指出，昨天才說長榮如果夠狠，現在就開始大量招募空服員，保證還是一堆女生報名。結果在昨天股東會中，總經理孫嘉明就宣佈今年要擴大招募200名空服員，范世平表示，只要長榮能撐過兩個月新員工訓練期，這些罷工空服員怎麼辦？「難怪罷工的空服員現在態度出現軟化，因為談判籌碼看來不多」。

范世平表示，長榮集團一向喜歡用剛畢業的大學生，不要有工作經驗，因為他們是一張白紙，如果完整接受長榮的企業文化，就能服從指令，沒有怨言。這次長榮空服員的抗爭，其實是對長榮長期企業文化的挑戰，傳統的企業文化與現代年輕人的維權意識產生碰撞，誰贏誰輸考驗著勞資雙方的政治智慧與實力。

不過，范世平認為，空服員在台灣算高薪服務業，一般人不認為是血汗，「否則為何每年那麼多人考長榮」？儘管罷工空服員認為待遇不如華航，但這罷工理由會被社會說服力不夠，何況長榮資方也提出截然不同的計算方式，認為待遇不輸華航。

綜合上述原因，范世平表示華航是國營企業，「如果以為前年華航空服員罷工有討到糖吃，這次長榮空服員也如法炮製，那恐怕誤判情勢了」。

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