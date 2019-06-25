烤麵包太接近烤箱石英管 竟然起火了

2019-06-25 15:20

〔記者姚岳宏／台北報導〕使用烤箱、微波爐、電爐要特別注意，稍一不慎即可能引發火災！台北市內湖區發生一起因烤箱使用不當致起火燃燒的火警，導致1人受傷。起因是民眾使用烤箱加熱麵包，未注意麵包擺放高度太接近電烤箱上層的石英管，加熱產生的輻射熱使麵包碳化（即烤焦），進而產生可燃性氣體而起火。

消防局以實驗室儀器分析後發現，麵包加熱至250℃左右開始裂解，烤箱則於加熱4分鐘後內部烤盤溫度可超過300℃。消防局呼籲，使用烤箱時應注意食物擺放高度，不可直接接觸或放置過於接近上下層加熱器，加熱時間更不宜過久，以免食物在加熱過程中碳化起火燃燒。

消防局統計近3年電氣火災之起火原因，除短路外，使用不當為第2主因，計發生111件，造成市民2人死亡、3人受傷。

消防局指出，2017年萬華區曾發生一起火警，當時因使用微波爐加熱紙盒裝雞腿便當，長時間加熱導致食物碳化起火，造成1人死亡；大同區亦曾發生誤啟動電陶爐而引燃周邊可燃物之案例，調查人員發現電陶爐爐面有紙盒殘留物及塑膠燒熔物，檢視開關後發現開關旋鈕為開啟狀態，顯示在不知情的情況下誤啟動電陶爐而加熱。

消防局表示，常見使用不當致火災之電器產品，包含電磁爐、電陶爐、微波爐、電烤箱等，均為產生高溫、高熱之家電產品，消費者於購買前應注意本體是否貼有或印製商品安全標章。

此外，烤箱或微波爐在使用前應確認內部無其他雜物，散熱孔保持通暢，環境通風良好。另注意食物不可過度加熱，以避免食材乾硬或碳化導致起火的危險。

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