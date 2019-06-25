把熱氣球人潮帶進部落 鄉民端出在地伴手禮

2019-06-25 14:44

［記者王秀亭／台東報導］台灣國際熱氣球嘉年華29日在台東鹿野展開，預期帶來旅遊人潮，延平鄉民為將熱氣球季的人潮帶進部落，主動出擊，在鹿野火車站前民成立MITA（布農族語「我們」）伴手禮店，做為部落農特產及手工藝品展售平台，更協助行銷各部落遊程。

延平鄉布拉谷社會企業社負責人溫源田表示，鹿野高台每年熱氣球活動，帶進大批人潮，緊鄰活動場地的延平鄉，近年雖然透過各種方案，強化部落產業，甚至規劃部落遊程，進入延平鄉的遊客有限。

「與其在部落裡等著遊客上門，不如主動出擊。」溫源田說，在原住民族委員會經費補助下，布拉谷社會企業社到旅客進出頻繁的鹿野火車站旁設點。

MITA伴手禮店有紅葉少棒文物館的紀念品，梅子、鳳梨、苦茶油，及梅醋、Q梅、鳳梨果干等農產加工品，還有各式原住民編織品、陶土作品，同時蒐集鄉內各部落推動的遊程、在地秘境等各項旅遊資訊，讓遊客可以清晨、傍晚的熱氣球活動空檔，走進鄰近的延平鄉作半日、一日的部落微旅行。

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